Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 4:54

В Томской области начался Великий пост

"КП-Томск" рассказывает о том, что нужно делать, чтобы его соблюдать
Ксения Высотина

Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2023 году Великий пост начался сегодня, 27 февраля. Он продлится до 15 апреля у православных христиан. Дата Великого поста меняется и зависит от даты Пасхи. В 2023 году православные христиане отмечают Пасху 16 апреля. Как правило, семь недель, до самой Пасхи, верующим рекомендовано воздерживаться от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца. Исключение составляют маленькие дети, беременные женщины, странствующие путники и больные.

"КП-Томск" решила рассказать томичам, какой правильный календарь питания выпал в 2023 году.

"Комсомольская правда"

"Комсомольская правда"

"Комсомольская правда"

"Комсомольская правда"

"Комсомольская правда"

"Комсомольская правда"

Читайте также: Масленичные гуляния прошли на площади у Дворца спорта в Томске