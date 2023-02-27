В Томске обсудят вопросы туристического будущего города

Активисты намерены раскрыть потенциал города для путешественников. Фото: Анна Ковалёва

Томичей и гостей города приглашают принять участие в общественном обсуждении туристского центра, сообщили в пресс-службе администрации. Мероприятие проведут 27 февраля в пространстве “Точка кипения” в 19:00. Зарегистрироваться можно по ссылке на сайте муниципалитета.

На встрече продемонстрируют программы по раскрытию туристического потенциала Томска. Местные жители смогут выступить с собственными инициативами.

Проект организовали в рамках подготовки конкурсной заявки на государственную поддержку региональных программ “Туркод”.