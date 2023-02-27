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НовостиОбщество27 февраля 2023 4:45

В Томске обсудят вопросы туристического будущего города

Местные жители могут предложить собственные проекты
Дарья Черникова
Активисты намерены раскрыть потенциал города для путешественников.

Активисты намерены раскрыть потенциал города для путешественников.

Фото: Анна Ковалёва

Томичей и гостей города приглашают принять участие в общественном обсуждении туристского центра, сообщили в пресс-службе администрации. Мероприятие проведут 27 февраля в пространстве “Точка кипения” в 19:00. Зарегистрироваться можно по ссылке на сайте муниципалитета.

На встрече продемонстрируют программы по раскрытию туристического потенциала Томска. Местные жители смогут выступить с собственными инициативами.

Проект организовали в рамках подготовки конкурсной заявки на государственную поддержку региональных программ “Туркод”.