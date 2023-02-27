Опасная тропа: жители Южных ворот Томска требуют построить новый тротуар к детскому саду

Местные жители требуют как можно скорее завершить ремонт пешеходной тропы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители районов Залесья и Южных ворот Томска начали сбор подписей для открытого письма губернатору региона Владимиру Мазуру. Поводом стал грязный узкий тротуар, являющийся единственной пешеходной тропой до детского сада и школы.

Ранее граждане обратились с жалобой в прокуратуру, областную и городскую администрации. После расследования дорогу признали не отвечающей требованиям безопасности. Власти пообещали провести ремонт и решить вопрос со строительством нового тротуара. Однако о сроках завершения не сообщили, рассказали активисты “Tomsk.ru”. По их словам, по тропинке ежедневно проходят сотни людей, испытывая неудобства.

Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович объяснил, что городской департамент капитального строительства прорабатывает проблему включения территории в муниципальную программу “Развития дорожного хозяйства” на 2022-2030 годы. Ремонт пореждённых в ДТП секций запланировали на 2023-й. Выполнение зависит от финансового обеспечения.

Но томичей такой поворот событий не устроил. Как объяснила жительница Южных ворот Арина Пучкова, благодаря обращениям зимой начали чистить дорожку от снега.

“ Но это не решит проблему ничем не огороженного оврага и летящие из-под колёс машин камни и грязь. Тропа не подходит для детей. Нельзя ждать несколько лет, нужно сейчас строить новый тротуар, пока не произошло трагедии, пока малыши не попали под автомобиль или не упали в овраг”, - рассказала томичка.

Местные жители написали открытое письмо губернатору с требованием возвести безопасный и комфортный пешеходный путь, соединяющий районы Южных ворот и Залесья. Активисты попросили Владимира Мазура проконтролировать работу и завершить её как можно скорее.