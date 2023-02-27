В марте пройдут бесплатные занятия в Томской академии активного долголетия

Академия активного долголетия проведет для томичей бесплатные занятия. Они стартуют уже в четверг, 2 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Преподаватели академии приглашают всех жителей и гостей Томска, кому уже исполнилось 55 лет. Первое занятие будет посвящено садоводству. Слушателям расскажут, как правильно подготовиться к дачному сезону, как выбирать семена и выращивать рассаду.

«В Школе психологической молодости запланировано три мероприятия: 7 марта — «Мастер-класс по нейрографике», 13 марта — лекция «Ресурсы нашего психологического здоровья: как сохранить и поддержать», 21 марта — тренинг «Оздоровление методами арт-терапии», - рассказали в пресс-службе. Кроме того, 16 марта, в четверг, Школа финансовой грамотности организует лекцию «Предотвращение мошеннических действий». 21 марта стартуют курсы компьютерной грамотности и обучения навыкам работы на смартфоне. Также на первый весенний месяц запланированы экскурсии в музеи ТПУ, Томской судоходной компании и на ГРЭС-2.

Подробный график мероприятий опубликовали на портале Томской академии активного долголетия.

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