В Томском районе на выходных одновременно загорелись два дома

Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Утром 23 февраля в поселке Зональная станция загорелись сразу два здания. Из пожара спасли двоих человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области.

Одноэтажный брусовой дом и двухэтажное жилое здание загорелись на улице Зеленая. «Вплотную к дому пристроена кирпичная котельная. Вплотную к котельной пристроена бревенчатая баня. Вплотную к бане пристроен дощатый крытый двор. На момент прибытия первого подразделения: горят надворные постройки и жилой дом», - уточняется в сообщении.

Пожарным удалось эвакуировать двух человек через оконный проем загоревшегося жилого дома.

В результате пожара частично обгорели дома и котельная, общая площадь пожара составила 148 квадратных метра.

В пресс-службе МЧС уточнили, что предварительной причиной пожара явилось нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

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