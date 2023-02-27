В Томске колесо легковушки попало в открытый люк на проезжей части

Иномарка провалилась колесом в яму на дороге. Фото: Telegram-канал «Регион-70»

Автомобиль Chery провалился колесом в открытый люк на проезжей части. О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в Telegram-канале «Регион-70».

Фото: Telegram-канал «Регион-70»

«ДТП ул. Дальне-Ключевская. Недалеко от пересечения с Пушкина», - написали авторы поста.

Фото: Telegram-канал «Регион-70»

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что правое переднее колесо иномарки попало в люк, в районе аварии выставлен аварийный знак. Движение на улице Дальне-Ключевская затруднено.

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