Северное сияние заметили в Стрежевом Томской области

Фото: “AstroAlert | Наблюдательная астрономия” “ВКонтакте”.

В ночь на 27 февраля в городе Стрежевой Томской области заметили северное сияние. Снимками необычного природного явления поделились в группе “AstroAlert | Наблюдательная астрономия” “ВКонтакте”.

“Мощная суббуря началась”, - прокомментировал автор поста.

География видимости заметна невооружённым глазом.

Ранее природное явление заметили в городе 16 февраля. По словам астронома томского планетария Евгения Парфёнова, сияние возникает в северных частях региона.