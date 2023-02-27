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НовостиОбщество27 февраля 2023 2:53

Северное сияние заметили в Стрежевом Томской области

Красивое природное явление видно невооружённым глазом
Дарья Черникова
Фото: “AstroAlert | Наблюдательная астрономия” “ВКонтакте”.

Фото: “AstroAlert | Наблюдательная астрономия” “ВКонтакте”.

В ночь на 27 февраля в городе Стрежевой Томской области заметили северное сияние. Снимками необычного природного явления поделились в группе “AstroAlert | Наблюдательная астрономия” “ВКонтакте”.

“Мощная суббуря началась”, - прокомментировал автор поста.

География видимости заметна невооружённым глазом.

Ранее природное явление заметили в городе 16 февраля. По словам астронома томского планетария Евгения Парфёнова, сияние возникает в северных частях региона.