Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 2:07

Авиакомпания «Победа» отменила рейсы между Томском и Москвой

Сегодня утром в столицу улетел последний рейс из Томска
Анна Ковалёва

Фото: Виктор Гусейнов

Рейсы авиакомпании «Победа» из Москвы в Томск и обратно пропали из расписания аэропортов обоих городов. Последний перелет состоялся сегодня, в понедельник, 27 февраля. Самолет вылетел в российскую столицу из Богашево в 6:55 по местному времени.

О причинах отмены рейсов представители авиакомпании не сообщили. По-прежнему между Томском и Москвой курсируют самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» и S7.

Что касается авиакомпании «Победа», напомним, в январе 2023 года томичи могли воспользоваться ее рейсами несколько раз в неделю. В феврале их частота сократилась до одного-двух.

Читайте также В Томске 27 февраля потеплеет до -6 градусов