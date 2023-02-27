Авиакомпания «Победа» отменила рейсы между Томском и Москвой

Фото: Виктор Гусейнов

Рейсы авиакомпании «Победа» из Москвы в Томск и обратно пропали из расписания аэропортов обоих городов. Последний перелет состоялся сегодня, в понедельник, 27 февраля. Самолет вылетел в российскую столицу из Богашево в 6:55 по местному времени.

О причинах отмены рейсов представители авиакомпании не сообщили. По-прежнему между Томском и Москвой курсируют самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» и S7.

Что касается авиакомпании «Победа», напомним, в январе 2023 года томичи могли воспользоваться ее рейсами несколько раз в неделю. В феврале их частота сократилась до одного-двух.

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