В Северске стартуют работы по срезке снега с тротуаров

В Северске усилят работы по очистке дворов и дорог. Фото: Telegram-канал "Северск | Новости | Происшествия"

Сегодня, 27 февраля, городские службы Северска начнут работы по срезке снега с тротуаров. Кроме того, управляющие компании и МБЭУ закрытого города усилят работу по уборке и вывозу снега с проезжих частей и внутриквартальных территорий. На сегодняшний день от снежно-ледяного наката в Северске очистили 70% дворов. Мэр города Николай Диденко поручил коммунальщикам завершить эти работы до 15 марта.

«В связи с нестабильной погодой и перепадами температуры - среди главных задач контроль за состоянием кровель. Необходимо продолжить работы по очистке крыш от снега и наледи. На сегодняшний день очищено 359 кровель (80,49%). Управляющим компаниям и кураторам поручено проводить регулярные осмотры домов и оперативно реагировать на ситуацию», - сообщили в Telegram-канале "Северск | Новости | Происшествия".

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что для чистки снега с крыш томичам порекомендовали обращаться в УК и санитарную милицию.

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