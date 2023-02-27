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НовостиОбщество27 февраля 2023 1:05

В Томске 27 февраля потеплеет до -6 градусов

Ожидается небольшой снег
Анна Ковалёва
В некоторых районах региона столбик термометра опустится до -13°С

В некоторых районах региона столбик термометра опустится до -13°С

Фото: Анна Ковалёва

В понедельник, 27 февраля, в Томске температура воздуха будет варьироваться от -4 до -6 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В областном центре пройдет небольшой, местами умеренный снег. Об этом сообщил томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер будет дуть юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

По области прогнозируют также облачную погоду с прояснениями и небольшой, местами умеренный снег. По северу существенных осадков не ожидается.

«Температура днем -2…-7°С, местами -8…-13°С», - уточняют синоптики.

На дорогах региона сохранятся гололедные явления.

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