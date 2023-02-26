Жены военных из Томской области сняли флешмоб для мужей-участников СВО

Фото: скриншот видео паблика "Vяжем Vместе_71"

Жены военнослужащих из Томской области, что сегодня выполняют боевые задачи в зоне спецоперации на Украине, устроили флешмоб в поддержку супругов. А потом записали его на видео и отправили своим любимым в зону СВО. Ролик также опубликовали в тульском паблике «Vяжем Vместе_71». Организатор группы подписала, что записью флешмоба поделилась сестра одной из участниц паблика. Они, кстати, занимаются тем, что вяжут для участников СВО теплые вещи.

А сейчас непосредственно о поздравлении томичек. Нужно отметить, что смотрится видеоролик на одном дыхании. Сначала женщины посылают воздушные поцелуи и показывают руками сердечки, потом танцуют под песню «За мужчин», которую исполняет певица Жасмин. Песня идет фоном в течении всего флешмоба. После выпускают в небо воздушные шары в форме сердечек, потом зажигают разноцветные дымовые шашки, выстраиваются в форме сердца. И все это на фоне триколоров и флагов различных родов войск. Кстати, уезжая с места на 12 машинах, женщины давили на клаксоны. При этом флаги гордо развевались на ветру. Завершился видеоролик горящими буквами слова «любим».

Фото: скриншот видео паблика "Vяжем Vместе_71"

Уверены, мужчины оценили подарок своих подруг по достоинству.

Фото: скриншот видео паблика "Vяжем Vместе_71"

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