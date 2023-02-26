Жители Томска возмущены зеркальными потолками в филармонии

Фото: Регион-70 Томск/ВКонтакте.

В паблике «Регион-70 Томск» выложили фото одной из уборных в Большом концертном зале. А если быть более точными – потолка, в котором очень четко отображается все, что происходит внизу, в кабинках. Под постом автор задал вопрос: «О чем думали дизайнеры, и куда смотрят надзорные органы?!».

Фотографию стали активно комментировать. Один из подписчиков сообщил, что потолки в филармонии давным-давно такие и посоветовал «чаще ходить в БКЗ». Другой написал, что их установили еще 37 лет назад, правда, третьи сей «факт» тут же опровергли – «точно не 37 лет, а где-то 10-15. Зато на фото видно, что они чистые, а то в некоторые заведения заходишь, и там пыль вековая».

Особо стеснительным предложили посещать уборную филармонии со своим зонтом или не заходить туда вообще. Кстати, нашлись и «пострадавшие» от этих потолков. Одна девушка написала: «Вот я тоже была удивлена, когда, подняв голову увидела подругу в соседней кабинке, а она меня. Зато не одиноко».

Беседа плавно перетекла в обсуждение уборных других учреждений культуры. Досталось и драмтеатру. Так, томич по имени Виталий написал, что «в мужском туалете нет воды в умывальниках».