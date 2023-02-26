Жителям Томской области назвали 10 строгих запретов Великого поста

С 27 февраля начинается Великий пост. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году Великий пост начнется в понедельник, 27 февраля, и продлится до 15 апреля включительно. В этот период православные верующие должны соблюдать не только особый рацион питания, но и правила поведения.

Как сообщает «АиФ-Томск», томичам в дни Великого поста придется отказаться от вкушения мяса, молока, яиц и рыбы (категорически нельзя переедать!), а также от алкоголя и курения. Ограничения в еде не распространяются на беременных женщин, пожилых и детей, а также на тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и хронические заболевания. Поститься или нет и с какими ограничениями - следует заранее обсудить со своим лечащим врачом и духовным наставником.

Также, во время Великого поста запрещено жениться и венчаться, а супругам нельзя предаваться любовным утехам.

Под запретом любые веселья и развлечения, а также пустая трата времени – просмотр телевизионных программ, соцсетей и компьютерные игры. Стоит отметить, что под контролем нужно держать и душевное состояние: нельзя грустить, унывать, завидовать и гневаться. Запрещено ссориться, конфликтовать и сплетничать.

Все эти запреты для того, чтобы верующие томичи смогли очистить не только тело, но и душу. А прощение обид поможет приблизиться к Богу. Особе внимание в дни Великого поста уделяется и молитве: верующие в эти дни должны по возможности посещать утренние и вечерние службы в храмах. Можно молиться и дома, но так, чтобы никто не отвлекал.

В эти дни нужно помогать нуждающимся и больше времени уделять своим родным и близким. При этом добрые слова, которые адресуются другим людям, не должны иметь второго смысла и скрывать за собой корыстные намерения.

Закончится Великий пост Пасхой - главным церковным праздником, который символизирует воскрешение Христа.