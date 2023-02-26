В 2022 году работодатели недоплатили сотрудникам 165 миллионов рублей

Работники получили долги по зарплате после вмешательства приставов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Томской области подвели итоги работы за 2022 год. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в работе коллегии приняли участие представители территориальных структур федеральных органов государственной и судебной власти в регионе.

Главный судебный пристав Томской области Бениамин Надиров отметил, что в прошлом году окончено 537 тысяч исполнительных производств - на 15% больше, чем в 2021-м. В приоритет по-прежнему работа по исполнению социально значимых категорий исполнительных документов, среди которых получение алиментов на детей. Количество таких дел за год удалось снизить на треть.

Также предметом особого контроля является исполнение судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - в 2022 году благодаря приставам своя крыша над головой появилась у 58 молодых томичей.

Кроме того, окончено и прекращено более 4 тысяч исполнительных производств, касающихся взыскания задолженности по зарплате - на сумму 165 миллионов рублей.

Главный судебный пристав акцентировал внимание и на цифровизации, с помощью которой граждане получали различную информацию в электронном виде, без посещения ведомства: о ходе исполнительного производства, запретах и ограничениях. Также активно практикуется подача обращений и отправка ответов посредством сети интернет: в 2022 году в Управление поступило на 175% больше электронных заявлений, чем в 2021-м.