В Томске 26 февраля похолодает до -10 градусов

Зима не спешит сдавать свои позиции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последний выходной день февраля в Томске похолодает – синоптики обещают от 8 до 10 градусов мороза. День будет пасмурный, но с прояснениями. Данные предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Местами порывы достигнут скорости 14 м/с. Осадков в виде снега в Томске не ожидается, но он пройдет в небольшом количестве по районам области. Столбик термометра будет колебаться от -5 до -15°С.

Синоптики предупредили, что на дорогах всего региона сильный гололед.