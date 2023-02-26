В Томске стая бродячих собак искусала мужчину

Чем ближе весна, тем бродячие собаки агрессивнее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске сотрудники областного Следкома проводят проверку информации о нападении стаи бродячих собак на местного жителя. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области, информация об инциденте была опубликована в местных социальных сетях 25 февраля.

Томич написал, что собачья стая постоянно обитает в районе озера Еремеевское на улице Пролетарской в Томске. Животные искусали мужчину, и он с трудом смог отбиться от них.

Следователи следственного отдела по Ленинскому району Томска устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за принятие мер по отлову бродячих собак. А по ее результатам примут процессуальное решение.