Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 февраля 2023 10:39

В Томске на следующей неделе запланировали отключения электричества

Свет отключат по нескольким адресам 27 февраля и 1 марта
Анна Ковалёва

Фото: Анна Ковалёва

Стал известен очередной график плановых отключений электроэнергии в Томске. Информация об этом появилась на портале «Горсетей».

В понедельник, 27 февраля, с 09:00 до 13:00 света не будет по адресам:

Зональная станция уч.18176, уч.18177, уч.19006, уч.19048.

В этот же день, но с 14:00 до 00:00, отключат электричество в доме №65 на Иркутском тракте.

В среду, 1 марта, с 09:00 до 11:00 будут обесточены дома №86/6 и №87/6 на улице Нижне-Луговая.

Читайте также В Томской области появятся новые промышленные кластеры