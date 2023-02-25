В Томске на следующей неделе запланировали отключения электричества

Фото: Анна Ковалёва

Стал известен очередной график плановых отключений электроэнергии в Томске. Информация об этом появилась на портале «Горсетей».

В понедельник, 27 февраля, с 09:00 до 13:00 света не будет по адресам:

Зональная станция уч.18176, уч.18177, уч.19006, уч.19048.

В этот же день, но с 14:00 до 00:00, отключат электричество в доме №65 на Иркутском тракте.

В среду, 1 марта, с 09:00 до 11:00 будут обесточены дома №86/6 и №87/6 на улице Нижне-Луговая.

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