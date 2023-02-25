Обвиненного в убийстве томича заключили под стражу до 23 апреля

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

23 февраля 2023 года в квартире жилого дома на Ижевской улице нашли тело 57-летнего мужчины. Эксперты зафиксировали признаки насильственной смерти. В убийстве обвинили 39-летнего томича, которого задержали и заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

«Ленинский районный суд г. Томска удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 39-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 апреля 2023 года», - сказано в сообщении.

Во время судебного заседания обвиняемый попросил заменить двухмесячное заключение под стражу домашним арестом. Прокуратура продолжает контролировать ход расследования данного уголовного дела.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что в квартире дома на Ижевской улице обнаружили труп мужчины с колото-резаными ранениями в область шеи и бедра.

Читайте также Приезжий мужчина избил жителя Томска до потери сознания