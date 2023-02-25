В Томске военнослужащего лишили водительских прав на 8 месяцев

При проверке оказалось, что данные в документах военного не соответствуют установленным на машине госзнакам. Фото: УМВД России по Томской области

Томский военнослужащий ездил по городу на автомобиле, регистрационные знаки которого не соответствуют указанным в документах. За это мужчину лишили прав управления транспортными средствами. Информацию предоставила пресс-служба Томского военного гарнизона.

2 февраля 2023 года военнослужащий ехал по Томску на автомобиле «ВАЗ-210540». На Комсомольском проспекте его остановили сотрудники ГИБДД. Они выявили несоответствие данных в документах тем регистрационным знакам, которые установлены на автомобиле.

«Лицо, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении, вину в совершении административного правонарушения не признал, пояснив, что ранее им не было замечено, что государственные регистрационные знаки не соответствуют тем, что указаны в документах», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что перед выездом водитель должен был проверить правильность оформления документов. За нарушение военнослужащего лишили водительских прав на срок 8 месяцев. Постановление еще не вступило в силу.

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