В Томской области дорожные камеры выявили более 9 тысяч нарушений за неделю

В регионе увеличилось число случаев нарушений ПДД Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

За прошедшую неделю в Томской области системы видеофиксации выявили 9 130 нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отметим, что неделей раньше таких случаев было зарегистрировано на 25% меньше. Так, 18 февраля камеры ГИБДД насчитали за неделю 6 810 нарушений правил дорожного движения.

Представители УМВД уточнили, что мониторинг соблюдения правил на дорогах ведется ежедневно. «После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что среди вновь выявленных случаев – 7561 пришлось на нарушения скоростного режима.

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