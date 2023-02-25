Губернатор Владимир Мазур навестил участника спецоперации в селе Сарафановка

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Накануне, 24 февраля, в годовщину специальной военной операции, губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе рабочей поездки в Молчановский район навестил в селе Сарафановка участника СВО Александра Болотова.

Ветеран боевых действий на Северном Кавказе, прошлым летом старший сержант Болотов участвовал в освобождении Донецкой Народной Республики в составе добровольческого батальона. Попав под артиллерийский огонь, получил тяжелое осколочное ранение и потерял ногу.

Александр Болотов проходил лечение в центральном военном клиническом госпитале Минобороны и реабилитацию в военной медицинской академии в Санкт-Петербурге. Сейчас у бойца установлен современный протез.

«У старшего сержанта Болотова непростой фронтовой путь. Но в то же время его оптимизму можно только позавидовать, не зря в госпитале его называли «наш позитивчик». Александру Болотову, всем защитникам и их семьям будем оказывать всяческую поддержку. На это обратил особое внимание Президент в недавнем послании Федеральному Собранию, это наш долг», — подчеркнул Владимир Мазур.

Глава региона возложил цветы к мемориалу в Молчанове, почтив память павших за мир на Донбассе.

Утром в Томске губернатор Владимир Мазур возложил цветы к мемориалу боевой и трудовой славы в Лагерном саду.