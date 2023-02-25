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НовостиОбщество25 февраля 2023 5:47

На Новособорной площади Томска приступили к сносу ледяных фигур

Истончившиеся ледовые фигуры стали небезопасны для горожан
Анна Ковалёва
Ледовые фигуры на Новособорной площади стали представлять опасность для томичей

Ледовые фигуры на Новособорной площади стали представлять опасность для томичей

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Третий день в Томской области столбики термометров показывают плюсовую температуру. Похоже, в 2023 году зима не собирается задерживаться надолго. Из-за устойчивого потепления представители мэрии решили разобрать ледовый городок на площади Новособорная.

«В связи с повышением температуры воздуха принято решение о сносе фигур «Хрустального Томска», - сказано в сообщении пресс-службы городской администрации. В мэрии также подчеркнули, что гулять рядом с тающими арт-объектами небезопасно. Дело в том, что некоторые ледяные элементы уже настолько истончились, что начали представлять угрозу обрушения.

Оставшиеся ледовые элементы планируют демонтировать уже сегодня, 25 февраля. «Сам ледовый городок продолжает свою работу до следующей недели. Уточняется, что ледовые горки при положительных температурах воздуха не работают», - добавили в сообщении представители администрации.

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