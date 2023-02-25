Губернатора Томской области Мазура включили в санкционные списки США

Фото: Telegram-канал Владимира Мазура

Глава Томской области Владимир Мазур попал под американские санкции. Новый расширенный список ограничений опубликовали 24 февраля на портале Белого дома.

Ограничения коснулись 47 российских регионов. Под санкции расширенного списка попали 9 глав министерств, включая МЧС, Минкульт, Минспорт, Минэнерго. Госдепартамент США ввел санкции и для телеведущей Ольги Скабеевой. Всего под санкции попали 22 россиянина и 83 юридических лица.

Что касается губернаторов, ограничения затронули 40 глав российских регионов. Среди них – главы Удмуртии, Калмыкии, НАО, Астраханской области, Карачаево-Черкесии. Американцы обвинили их в проведении мобилизации.

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