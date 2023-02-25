Житель Томска потерял 3 тысячи рублей при попытке купить джинсы по интернету

Телефонный мошенник украл у томича более 3 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Томска заявил в полицию о хищении денег. Молодой человек попытался купить джинсы через интернет, однако остался как без товара, так и без денег. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД.

Подыскивая для себя подходящую одежду, томич обратил внимание на предложение в одной из групп в социальной сети. Мужчина связался с продавцом, обговорил детали сделки и перевел предоплату. В перечисленные более 3 тысяч рублей входила и стоимость доставки товара. Джины жителю Томска так и не прислали, а сам продавец перестал выходить на связь.

«Дознавателями ОМВД России по Кировскому району г. Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество»», - сказано в сообщении.

Сотрудники УМВД добавили, что ни в какой ситуации не следует переводить предоплату при покупке товаров в интернете.

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