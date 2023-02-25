Синоптики объявили штормовое предупреждение в Томской области 25 февраля

Сильные порывы ветра и мокрый снег ожидают томичей 25 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штормовое предупреждение объявили синоптики 25 февраля в Томской области. Оно будет держаться до конца текущего дня. Такая информация появилась на портале Гидрометцентра в разделе «О важнейших опасных и неблагоприятных природных явлениях».

«Сутки 25.02.23 по области и городу ожидаются местами умеренный снег, мокрый снег, гололедные явления, местами усиление ветра 17-22 м/с. Похолодание, на дорогах сильная гололедица», - говорится в сообщении.

Напомним, в областном центре сегодня днем температура воздуха будет варьироваться от -5…-7°С. В регионе – от -5…-10°С, по юго-востоку -4…+1°С.

Читайте также Томичей предупредили об ухудшении погодных условий 25 февраля