В Томске наркоделец предложил ребенку работу «закладчика»

Томичка опубликовала скрин сомнительной переписки, найденном в гаджете ребенка. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Одна из жительниц Томска обнаружила в гаджете своего ребенка подозрительную переписку. Судя по сообщениям, их написал наркоделец. Не используя точных описаний, он предложил ребенку сомнительную работу. Предположительно речь идет о «закладке» запрещенных наркотических средств. Об этом сообщили в Telegram-канате «Регион-70».

«Сегодня случайно заметила переписку ребенка. Проверяйте гаджеты детей», - написала автор поста.

Томичка опубликовала скрин из гаджета, на котором можно увидеть, как подобные предложения оформляются с учетом особенностей детской психики. Ребенка стараются заманить большими деньгами и легкостью работы.

Обнаружившая переписку женщина, не скрывая эмоций, добавила: «Барыги совсем оборзели, и ведь не пожалуешься никуда». Пост вызвал резонанс в паблике. «Почему не пожаловаться? Для чего наша доблестная полиция?», «Можно настройки безопасность сделать, ничего такого приходить не будет», - посоветовали автору паста подписчики.

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