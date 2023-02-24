Томичам рекомендовали обращаться в УК и санитарную милицию для чистки снега с крыш

Глава города отметил, что контроль за этой работой должен быть ужесточен. Фото: архив КП

Мэрия Томска рекомендовала жителям города обращаться в несколько инстанций, если их беспокоит свисающий с крыши снег, сообщили в пресс-службе администрации.

Так, в случае обнаружения свисающий шапок, можно обратиться в УК или ТСЖ дома, сообщить в администрацию района, по номеру оперативно-дежурной службы Томска – 005. Также можно написать напрямую санитарной милиции в группах Вконтакте и Одноклассниках.

В пресс-службе привели слова и.о. мэра Томска Михаила Ратнера, который распорядился усилить работу по очистке крыш, чтобы избежать аварийных ситуаций.

«Нам нужно усилить работу с управляющими компаниями и собственниками по очистке крыш, чтоб не допустить никаких происшествий», - заявил Ратнер.

Глава города отметил, что контроль за этой работой должен быть ужесточен.

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