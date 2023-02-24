В Томской области выявлено еще 111 случаев заражения COVID-19

Всего в регионе зарегистрировали 161 671 подтвержденный случай. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 21 февраля, в Томской области выявили 111 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 161 671 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 151 житель Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 158 969 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 13 829 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 32 пациента скончались, 12 618 человека выздоровели.

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