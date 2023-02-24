Студентам Томска расскажут о создании компьютерных игр в ТПУ

Участие может принять любой студент ТПУ. Фото: Ксения Высотина

В ТПУпроведутт открытую лекцию, посвященную созданию компьютерных игр. Мероприятие пройдет в Точке кипения на ул. Белинского, 51 24 февраля в 18:30, сообщила пресс-служба университета.

Спикером станет основатель геймдев-студии TAU Games, амбассадор всероссийского геймдев-конкурса «Начни игру!» и руководитель сообщества разработчиков игр в Томске Владислав Алексеевский.

Лекция будет посвящена необходимому программному обеспечению для создания игр, кто выступает издателем, инвестором и заказчиком компьютерных развлечений, перспективам российских гейм-разработчиков в 2023 году. Участие может принять любой студент ТПУ.

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