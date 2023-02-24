В Томске 24 февраля температура воздуха поднимется до +5

В Томской области ожидается облачная погода с прояснениями Фото: Анна Ковалёва

Плюсовая температура установится в Томске 24 февраля, сообщил гидрометцентр региона. Ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха в областном центре поднимется до +3…+5°С, ветер южный 5-10 м/с. Томичей ждет мокрый снег, на дорогах утром местами гололедица.

В Томской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный мокрый снег. В отдельных районах стоит ожидать гололедные явления. Температура воздуха составит 0…+5°С, ветер южный 5-10 м/c.

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