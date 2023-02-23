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НовостиЗдоровье23 февраля 2023 11:00

В Томской области из-за COVID-19 скончались два человека

Число жертв пандемии в регионе выросло до 977 человек
Ксения Высотина

Фото: Иван МАКЕЕВ

23 февраля стало известно о смерти двух жителей Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 977 человек.

Также сегодня выявлено еще 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, в регионе 161 560 подтвержденных случаев за все время.

По данным оперштаба, 182 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 158 818 человек.