В Томской области из-за COVID-19 скончались два человека

Фото: Иван МАКЕЕВ

23 февраля стало известно о смерти двух жителей Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 977 человек.

Также сегодня выявлено еще 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, в регионе 161 560 подтвержденных случаев за все время.

По данным оперштаба, 182 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 158 818 человек.