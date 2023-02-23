В Томске на улице Беринга избили мужчину

Фото: Ксения Высотина

В Томске вчера вечером, 22 февраля, на улице Беринга избили мужчину. Томич был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"22 февраля 2023 года в 21 час 47 минут в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями в больницу доставлен местный житель, 1993 года рождения", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что прибывшим в медицинское учреждение полицейским мужчина пояснил, что у него произошел конфликт с неизвестными по улице Беринга 2, в результате которого ему были причинены телесные повреждения.

Уточнятся, что сотрудницами полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

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