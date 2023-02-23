Неизвестный житель томского села Хромовка угрожал ружьем собакам и людям

Фото: "Регион-70"

Под Томском в селе Хромовка местные жители обеспокоены неизвестным мужчиной, который гуляет по поселку с ружьем и угрожает им людям. Как сообщили очевидцы, сначала неизвестный запугивал собак.

"Сегодня днём по посёлку, абсолютно свободно, не стесняясь и никого не боясь, разгуливал человек с ружьём! Периодически делая попытки прицелов и выстрелов в собак! На наше замечание этот человек начал нам угрожать этим же самым ружьём", - пишет свидетель в паблике "Регион-70".

Жители села в серьез обеспокоены данным инцидентом. Сельчане советуют друг другу быть аккуратнее и не выпускать детей одних на улицу.

"Летом в посёлке не раз были обнаружены трупы, части и останки собак! Действия этого человека могут быть опасны для жизни! Заявление в полицию будет написано сегодня же", - добавляют свидетели.