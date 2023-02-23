В Томске 23 февраля синоптики обещают +3 градуса

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 23 февраля синоптики обещают +3 градусов и небольшой снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит до +1…3°С. Также ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег; в отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура днем -2…+3°С.

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