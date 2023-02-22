Жительница томского села рассказала, как ждет из СВО сына-бойца ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Томской области проживает семья, чей сын выполняет боевые задачи в составе ЧВК «Вагнер». Мужчина вступил в ряды добровольцев, отбывая срок в колонии. О его непростой судьбе и службе рассказала журналисту «АиФ-Томск» мама Нина Климова (прим.ред. - здесь и далее имена и фамилии изменены по просьбе героев публикации).

Младшенький

Иван был в семье самым младшим из пяти сыновей. Отец воспитывал строго, а мама - жалела. Утром ему в школу идти, а она, чтобы рано не будить, прямо в кровати умывала его и чистила зубы. Муж ругался, говорил, что избалует младшего, что это все еще аукнется, но женщина будто и не слышала его слов. Тем более, сын хорошо учился, особенно по математике, занимался спортом, дружил со сверстниками, был очень привязан к двоюродной сестре, с которой провел все детство. Они были погодками и все делали вместе: играли, стояли в углу, даже в уличный туалет провожали друг друга, чтобы не было страшно. Учились тоже в одном классе.

- А потом родители племянницы развелись. Девочка уехала с матерью в другую страну, и Ваню как подменили, - вспоминает Нина Васильевна.

Плохая компания

В пятом классе мальчик связался с дурной компанией: начал прогуливать уроки, перестал слушаться родителей и стал воровать деньги. Причем не только у чужих, но и из дома. Однажды вскрыл родительский сейф, откуда вытащил все до копейки.

- У меня много золота было - муж дарил на все праздники, в том числе и за рождение каждого сына. Ванюшка и это золото унес, - вздыхает сибирячка.

Отец пытался воспитать парня, наставить на правильный путь. Даже бил его, чтобы вразумить, - кухонную деревянную доску разбил об него, но все было напрасно.

В подростковом возрасте все только усугубилось: сын часто не ночевал дома, хулиганил и стал принимать наркотики. А потом вместе с дружками украл ноутбук у своего знакомого, который потом сдал всех в полицию.

- Полгода Ванечка провел в СИЗО, потом его перевели в колонию. Мы возили туда передачки, очень сильно скучали по нему, - продолжает рассказывать женщина.

Через 6 месяцев Иван Климов вышел на свободу. И, казалось, начал жизнь с чистого листа: устроился на работу, начал встречаться с девушкой. Родители радовались за него, но тут, как гром среди ясного неба: пара рассталась. И опять начались пьянки и гулянки.

- Сын в то время уже не жил с нами. Однажды он вместе с дружками разбил витрину в магазине, откуда вытащили продукты и выпивку. Их, конечно, поймали.

Раскаяние

Иван Климов снова оказался в СИЗО в декабре 2020 года. На этот раз приговор ему вынесли быстро - и он уехал в колонию отбывать новый тюремный срок. И если во время первого заключения он постоянно звонил, то во второй раз с этим было очень строго.

- Мы писали письма, передавали продукты, но почти не виделись. В итоге он позвонил нам летом и сообщил, что находится на Украине: ушел добровольцем, потому что многое осознал и понял в жизни, - рассказывает мама бойца. - Признался, что всю юность прожил зря - был дураком.

Место своего нахождения Иван Климов родителям не назвал, а также предупредил, что звонить не будет.

- Мы все понимаем - это может навредить, - вздыхает женщина. - Муж теперь гордится Ваней. Как узнал, что он там, собрался тоже идти добровольцем, но куда ему - возраст уже: 75 лет исполнилось. Ждем Ванечку.

Сын попросил родителей заказать банковскую карту, на которую сейчас приходят положенные выплаты. Родители верят и надеются, что, когда сын вернется домой, то потратит их на покупку квартиры.

- Мы знаем, что он вернется, и совсем другим человеком - смелым, справедливым и честным, - уверена женщина.