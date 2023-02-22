Перед продажей земельного участка жительницу Томска заставили выплатить 370 тысяч

Женщине пришлось выплатить все долги, когда она решила продать земельный участок. Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Томска заплатила 370 тысяч рублей, когда решила продать земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Как стало известно, индивидуальный предприниматель задолжала в государственную казну налогов на сумму 70 тысяч рублей и еще 300 тысяч кредитным организациям. Судебным приставам по Кировскому району она заявила, что ничего оплачивать не будет. При проверке оказалось, что денег на счетах у должницы нет, зато в собственности есть два земельных участка в Томском районе площадью 1 и 1,5 га.

На данное имущество приставы наложили запрет – регистрировать сделки купли-продажи в Росреестре стало нельзя. Именно этот факт изменил отношение бизнесвумен к своим обязательствам. Когда она не смогла переоформить во время продажи один из земельных участков на нового владельца, то в срочном порядке погасила все долги, в том числе и исполнительский сбор в бюджет РФ.