В Томске будут судить жителя Казахстана за убийство 14-летней давности

Убийцу задержали в Казахстане, а потом экстрадировали в Россию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Его обвиняют в убийстве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как стало известно, в ноябре 2008 года у обвиняемого произошел серьезный конфликт с мужчиной, который отдыхал в компании приятелей в кафе, что находится на улице Сергея Лазо в Томске. Мужчины выясняли отношения не в здании, а рядом с ним. В ходе ссоры 43-летнего томича два раза ударили в грудь ножом. От полученных ран он спустя короткое время скончался в больнице.

Злоумышленник решил спрятаться от правосудия – уехал в Казахстан. Его объявили в международный розыск и заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Задержать мужчину удалось лишь спустя 14 лет – в сентябре 2022 года: сначала в Казахстане, а потом экстрадировали в Россию.

В данный момент прокуратура направила уголовное дело в Октябрьский районный суд Томска, где оно будет рассмотрено по существу.