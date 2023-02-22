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НовостиОбщество22 февраля 2023 11:43

За минувшие сутки из-за ковида в больницу госпитализировали 20 жителей Томской области

Вылечилось 144 человека
Екатерина Яганова
С начала пандемии ковидом переболели 161 457 жителей Томской области.

С начала пандемии ковидом переболели 161 457 жителей Томской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 22 февраля, за сутки в Томской области зарегистрировали 125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Оперативная информация были опубликована на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 161 457 подтвержденных случаев.

Из 125 заболевших 20 томичам потребовалась госпитализация в межучреждения. Летальных исходов не зафиксировано, но с начала пандемии умерло 975 человек.

Что касается выздоровевших, таковых за сутки насчитали 144. Всего с начала пандемии смогли справиться с ковидом 158 636 томичей.

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