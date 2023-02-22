Единороссы выполнят поручения Президента, озвученные в Послании

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин лично поблагодарил всех, кто поддерживает фронт реальными делами. Фото предоставлено ВПП «Единая Россия».

Как сообщает сайт ER.ru, 18-е Послание Президента Законодательному Собранию было посвящено вопросам социальной поддержки и поддержки участников СВО и их семей, увеличения МРОТ, развития регионов, в том числе новых, экономики, образования и других сфер, а также внешней политики России.

«Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, помочь им вырастить детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», - цитирует сайт главу государства.

Так, Президент поручил создать специальный государственный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Он также предложил установить для всех участников СВО регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу. Напомним, что данную инициативу с Минобороны ранее прорабатывала рабочая группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Говоря о социальной политике, Президент остановится на развитии мер поддержки семей с детьми и увеличении МРОТ. Чтобы увеличить доходы семей и улучшить демографическую ситуацию, он поручил изменить размер социального налогового вычета, при этом 13% от сумм затрат государство вернет из подоходного налога.

Регионы для своего развития смогут получить средства на нацпроекты, которые были зарезервированы на 2024 год, через беспроцентные казначейские кредиты. Также прямое влияние на инфраструктурное развитие окажет продолжение программы социальной газификации, отметил Президент. Помимо этого, он напомнил о важности строительства объектов социальной инфраструктуры. В этом году такая работа также разворачивается в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях. С 2025 года федеральные средства на ремонт и обновление детских садов, школ, техникумов и колледжей будут выделяться регионам на регулярной основе, подчеркнул Владимир Путин.

Для развития образования Президент предложил вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Особое внимание он уделил повышению кадрового потенциала армии и флота, поручив укреплять гарантии для трудовых коллективов и запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК.

В заключение Президент отдельно остановился на поддержке фронта и участии в этом жителей страны: «Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаряжение, транспорт, теплые вещи, маскировочные сети. Все молитвы на разных языках – за Победу, за боевых товарищей, за Родину. Правда – за нами», - заключил Президент.

Как отметил Андрей Турчак, комментируя итоги Послания, главная его мысль - народ и армия едины. «Сегодня Президент лично поблагодарил всех, кто занят этой работой. И так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!» - заключил секретарь Генсовета партии единороссов.