Жителя Томской области будут судить за убийство односельчанина

Фото: СУ СК РФ по Томской области.

Жителя села Анастасьевка Шегарского района Томской области задержали по подозрению в убийстве мужчины – еще одного жителя этого села. Об этом сообщает пресс-служба областного Следкома.

Из материалов дела следует, что тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 20 февраля в квартире жилого дома. Спустя сутки задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался односельчанин погибшего.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». При предъявлении обвинения мужчина признал свою вину и сразу дал признательные показания. Суд по ходатайству следователя заключил его под стражу.

В настоящее время следственные мероприятия на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательной базы продолжаются.