В четверг в Асиновском районе Томской области на два часа перекроют движение

Проезд для машин закроют на два часа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение автотранспорта по двум дорогам ограничат в Асиновском районе в четверг, 23 февраля. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, причина тому - проведение традиционного областного легкоатлетического пробега Асино-Первомайское, который посвящен Дню защитника Отечества.

Движение будет ограничено с 11 до 13 часов на участках 53,9 65,3 км автодороги Камаевка Асино - Первомайское, а также 3,1 5,2 км автодороги Асино - АБЗ.

При этом временные ограничения не распространяются на машины экстренных оперативных служб и задействованных в проведении пробега.

Томичей просят заблаговременно выбирать маршрут и время движения, а также соблюдать требования временного ограничения.