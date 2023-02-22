Как правильно выбрать продукты для блинов к Масленице, рассказали в томском Роспотребнадзоре

При покупку готовых блинов на ярмарках важно обращать внимание на внешний вид продавца - опрятная санитарная одежда, головной убор. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Традиционно в Масленичную неделю томичи пекут блины и угощают ими близких. Как правильно выбрать продукты во избежание пищевых отравлений и кишечных инфекций, рассказал региональный Роспотребнадзор.

При покупке муки следует обращать внимание на сорт. В высшем частицы мельче, чем в остальных, однако полезные свойства практически отсутствуют. Специалисты советуют выбирать грубый помол в бумажных пакетах. В них дольше сохраняются здоровые вещества. Для разнообразия можно приобрести овсяную, рисовую, ячменную, гречневую, цельнозерновую, ржаную муку или их смеси. В выпечке снизится калорийность и возрастёт количество важных для организма микроэлементов.

Перед приобретением молока важно изучить целостность упаковки, при её нарушении товар лучше оставить в магазине и сообщить сотрудникам о проблеме. Следите за сроком хранения и датой изготовления. При покупке сырого молока на рынке необходимо попросить у продавца заключение ветеринарно-санитарной лаборатории, перед употреблением прокипятить. Специалисты советуют печь блины на кефире пониженной жирности.

В составе сливочного масла важно сырьё животного происхождения. На этикетках спреда и сливочно-растительного масла не должно не допускается использование понятий “сливочное масло”. На упаковке сметаны тоже следует обратить внимание на название. Уменьшительно-ласкательные “сметанка” или “сметания” не являются полностью молочным продуктом. В составе должны присутствовать сливки, закваска, молоко без растительных жиров.

Продажа яиц запрещена в отделах торговли, реализующих нефасованные продукты. Запрещено реализовывать товары с истёкшим сроком годности, грязной скорлупой, насечками и пороками. Специалисты советуют проверять яйца на овоскопе.

Растительное масла желательно переливать в закрытую стеклянную ёмкость и хранить в тёмном месте или холодильнике. Солнечные лучи разрушают витамин Е в продукте.

При выборе начинки из красной икры для блинов важно отличить натуральный и свежий продукт от испорченного. Икринки должны рассыпаться, иметь ядро, целостную и однородную структуру, без трещинок и плёнок. Цвет зависит от зрелости рыбы и её вида. Аромат икры - слабый и слегка копчёный. Яркие икринки и запах сельди имеет испорченный продукт или подделка. В горячей воде натуральная икра немного побелеет и упадёт на дно, искусственная - растворится.

На упаковке производитель должен указать название рыбы, даты фасовки и изготовления. В России продукт делают на Сахалине и Камчатке с июня по сентябрь. В маркировке обращайте внимание на слово “Икра”, номер завода, смены, индекс рыбной промышленности “Р”. Надпись компании выбивают изнутри банки.

Для медовой начинки следует приобретать продукт с нежной и хорошо впитывающейся в кожу текстурой. У мёда приятный аромат, однако товар без запаха либо с ярким карамельным запахом лучше обходить стороной. Цвет варьируется от почти белого до тёмно-янтарного либо практически бесцветного, как липовый.

При покупку готовых блинов на ярмарках важно обращать внимание на внешний вид продавца - опрятная санитарная одежда, головной убор. На поваре должны отсутствовать ювелирные украшения и другие предметы, которые могут случайно попасть в тесто. Если сотрудник выпекает угощение и одновременно рассчитывает потребителя, он должен мыть руки после денег или банковских карт.

Напомним, жители Томска отметят Широкую Масленицу 25 февраля.