МЧС России: тревога по радио является ложной и не соответствует действительности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 22 февраля, утром по радио прошла волна ложных тревог. По словам региональных властей, данное объявление было спровоцировано хакерской атакой. Такой фейк был не только в Томске, но и в других регионах России.

МЧС России также прокомментировало данную ситуацию. Как пишет издание "ФАН", в МЧС посоветовали доверять информации из официальных источников.

«Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — коротко сообщили в пресс-службе ведомства.