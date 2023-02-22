Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 9:48

МЧС России: тревога по радио является ложной и не соответствует действительности

МЧС России прокомментировало утреннюю ложную тревогу по радио в Томске
Ксения Высотина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 22 февраля, утром по радио прошла волна ложных тревог. По словам региональных властей, данное объявление было спровоцировано хакерской атакой. Такой фейк был не только в Томске, но и в других регионах России.

МЧС России также прокомментировало данную ситуацию. Как пишет издание "ФАН", в МЧС посоветовали доверять информации из официальных источников.

«Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — коротко сообщили в пресс-службе ведомства.