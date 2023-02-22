Житель Томской области лишился 100 тысяч в погоне за интим-услугами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области в городе Стрежевой 45-летний местный житель лишился 100 тысяч в погоне за интим-услугами. Мужчина выбрал анкету понравившейся девушки на интернет-сайте, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным, потерпевший решил воспользоваться услугами интимного характера. На одном из интернет-сайтов он выбрал анкету понравившейся девушки и позвонил по указанному в ней телефону. На звонок ответил мужчина, который представился диспетчером и сообщил, что необходимо внести предоплату в размере около 2,5 тысяч рублей, что потерпевший и сделал", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что после этого под различными предлогами мужчина совершил еще несколько переводов на счета злоумышленников в общей сумме более 100 тысяч рублей. Когда у стрежевчанина закончились деньги, в его адрес начали приходить сообщения с угрозами, чтобы он немедленно перевел деньги. Испугавшись, мужчина обратился в полицию.

Заведено уголовное дело.