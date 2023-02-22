Жители Томска смогут съездить на лучший горнолыжный туризм в Кузбассе

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В номинации «Территория горнолыжного туризма» во всероссийской туристической премии Russian Travel Awards победил горнолыжный туризм в Кузбассе. Об этом сообщает журнал "Сiбдепо".

Уточняется, что именно Кузбасс по итогам 2022 года был представлен в пяти номинациях конкурса, в каждой из которых победил или занял призовое место.

Соседний регион победил в номинации «Территория туристических маршрутов и экскурсионных программ» за маршрут «Кузбасс в сердце», а также в номинации «Территория горнолыжного туризма». Здесь жюри отметили самый продолжительный горнолыжный сезон с натуральным снегом — с начала ноября по май.

Второе место регион занял в номинации «Территория экологического туризма». На территории Кузбасса расположены пять особо охраняемых природных территорий федерального значения: «Кузнецкий Алатау», Шорский национальный парк, памятник природы «Липовый остров», Кузбасский ботанический сад, природный комплекс «Рудничный бор».

Третье место регион взял в номинации «Территория событийного туризма» за проведение молодежных, культурных и спортивных мероприятий международного и всероссийского уровней. Ещё одно 3-е место регион получил в номинации «Территория сувенирной туристической продукции».

Как подчеркнул губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, на туристическом рынке России Кузбасс уверенно занимает лидирующие позиции по ряду направлений. Это результат совместных усилий, которые мы предпринимаем по созданию современной туристической инфраструктуры, проведению мероприятий событийного туризма, разработке новых маршрутов по природным, культурно-историческим и промышленным достопримечательностям.