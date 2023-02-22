Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 7:52

Жителей Томска по радио оповестили об угрозе ракетного удара

Объявление оказалось фейком
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томске по радио ложно объявили об угрозе ракетного удара. Объявление оказалось фейком, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

По словам региональных властей, данное объявление было спровоцировано хакерской атакой. Такой фейк был не только в Томске, но и в других регионах России.

Уточняется, что на несколько секунд был перехвачен эфир радиостанции «Юмор FM» 104.2 с ложной информацией о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.

Читайте также: В Томской области зафиксированы случаи заражения бешенством