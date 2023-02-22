Жителей Томска по радио оповестили об угрозе ракетного удара

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В Томске по радио ложно объявили об угрозе ракетного удара. Объявление оказалось фейком, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

По словам региональных властей, данное объявление было спровоцировано хакерской атакой. Такой фейк был не только в Томске, но и в других регионах России.

Уточняется, что на несколько секунд был перехвачен эфир радиостанции «Юмор FM» 104.2 с ложной информацией о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.

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