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Следственный комитет по Томской области сообщил, что в Томске осудят директора кемеровской автошколы за подкуп. Расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

"СКР по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора кемеровской частной автошколы в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч.7 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп)", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в 2020 году обвиняемый получил через посредника более 100 тысяч рублей от 4-х человек. Уточняется, что деньги были переданы для того, чтобы им изготовили свидетельство о профессии водителя на право управления транспортными средствами категории «В» без фактического обучения и сдачи экзаменов.

Следователи добавили, что в отношении посредника расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.

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