Экс-глава Кожевниковского района Томской области предстанет перед судом

Чиновник знал о нарушении условий договора со стороны подрядчика, но продолжал финансировать проект. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В прокуратуре Томской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу экс-главы Кожевниковского района Александра Малолетко. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2020 года фигурант возглавлял муниципальное образование. Для создания видимости успешных результатов по государственной программе “Комплексное развитие сельских территорий”, он принимал и оплачивал работы по переустройству очистных сооружений в селе Кожевниково.

Подрядчик не выполнил обязанности по муниципальному контракту. Чиновник знал о нарушении условий договора, но продолжал финансировать проект. В результате районному бюджету Александр Малолетко нанёс ущерб на сумму более 65 миллионов рублей.

Уголовное дело направили в Кожевниковский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

Напомним, глава и замглавы Томского района предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.