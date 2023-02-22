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НовостиОбщество22 февраля 2023 6:23

Экс-глава Кожевниковского района Томской области предстанет перед судом

Противоправными действиями чиновник нанёс районному бюджету ущерб на сумму более 65 миллионов рублей
Дарья Черникова
Чиновник знал о нарушении условий договора со стороны подрядчика, но продолжал финансировать проект.

Чиновник знал о нарушении условий договора со стороны подрядчика, но продолжал финансировать проект.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В прокуратуре Томской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу экс-главы Кожевниковского района Александра Малолетко. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2020 года фигурант возглавлял муниципальное образование. Для создания видимости успешных результатов по государственной программе “Комплексное развитие сельских территорий”, он принимал и оплачивал работы по переустройству очистных сооружений в селе Кожевниково.

Подрядчик не выполнил обязанности по муниципальному контракту. Чиновник знал о нарушении условий договора, но продолжал финансировать проект. В результате районному бюджету Александр Малолетко нанёс ущерб на сумму более 65 миллионов рублей.

Уголовное дело направили в Кожевниковский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

Напомним, глава и замглавы Томского района предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.