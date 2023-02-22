Из Арбитражного суда в Томске 22 фераля эвакуировали людей

В пресс-службе регионального УМВД уточняют информацию по факту инцидента.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 22 февраля эвакуировали сотрудников и посетителей из здания томского Седьмого арбитражного апелляционного суда по улице Набережная реки Ушайки, 24.
Предположительно, в учреждение поступила информация о минировании, сообщили “Вести. Томск”. На месте работают полицейские и спецслужбы.
В пресс-службе регионального УМВД уточняют информацию по факту инцидента.
Напомним, 25 января в Томске утром несколько школ получили сообщения о минировании.