Из Арбитражного суда в Томске 22 фераля эвакуировали людей

В пресс-службе регионального УМВД уточняют информацию по факту инцидента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 22 февраля эвакуировали сотрудников и посетителей из здания томского Седьмого арбитражного апелляционного суда по улице Набережная реки Ушайки, 24.

Предположительно, в учреждение поступила информация о минировании, сообщили “Вести. Томск”. На месте работают полицейские и спецслужбы.

В пресс-службе регионального УМВД уточняют информацию по факту инцидента.

Напомним, 25 января в Томске утром несколько школ получили сообщения о минировании.