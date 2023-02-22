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НовостиОбщество22 февраля 2023 5:46

Из Арбитражного суда в Томске 22 фераля эвакуировали людей

На месте инцидента работают правоохранители
Дарья Черникова
В пресс-службе регионального УМВД уточняют информацию по факту инцидента.

В пресс-службе регионального УМВД уточняют информацию по факту инцидента.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 22 февраля эвакуировали сотрудников и посетителей из здания томского Седьмого арбитражного апелляционного суда по улице Набережная реки Ушайки, 24.

Предположительно, в учреждение поступила информация о минировании, сообщили “Вести. Томск”. На месте работают полицейские и спецслужбы.

В пресс-службе регионального УМВД уточняют информацию по факту инцидента.

Напомним, 25 января в Томске утром несколько школ получили сообщения о минировании.