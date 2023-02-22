Эколаборатория нефтепроводной компании подтвердила компетентность

На эколого-аналитической лаборатории нефтеперекачивающей станции «Вагай» успешно завершена процедура подтверждения компетентности на соответствие требованиям госстандарта. Проверка деятельности лаборатории компании «Транснефть - Западная Сибирь» проводилась под строгим контролем Росаккредитации.

Процедура подтверждения компетентности проходила в два этапа. Сначала экспертная комиссия провела документарную оценку соответствия лаборатории критериям аккредитации: проверила наличие требуемых регламентов, изучила документы внутрилабораторного контроля качества, методики выполнения измерений и исследований. На втором этапе в дистанционном режиме эксперты оценили профессиональные знания и компетенции персонала эколого-аналитической лаборатории.

По запросу экспертов лаборанты провели экологические исследования ряда показателей с применением различных методов измерений. Например, для анализа атмосферного воздуха на содержание бензола специалисты применили метод газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектором и газовой петлей, а содержание нефтепродуктов в питьевой воде определяли флуориметрическим методом. Также сотрудники лаборатории произвели отборы проб питьевой воды, измерение параметров газового потока и массовой концентрации оксида азота в промышленных выбросах. Во время проведения испытаний специалисты продемонстрировали высокий уровень квалификации.

Также в ходе проверки комиссия оценила уровень материально-технической обеспеченности эколого-аналитической лаборатории, в том числе ее оснащенность необходимым оборудованием, химическими реактивами и лабораторной посудой.

Процедура подтверждения компетентности лаборатории НПС «Вагай» прошла без замечаний. Этот факт еще раз подтверждает то, что сотрудники лаборатории в полном объеме выполняют все задачи по производственному экологическому контролю, в четком соответствии с установленными требованиями законодательства.

Кстати, в зону ответственности эколого-аналитической лаборатории НПС «Вагай» входят десять производственных объектов Ишимского районного нефтепроводного управления в Тюменской и Омской областях, а также семь подводных переходов через малые и большие реки. По утвержденному графику сотрудники выполняют отбор проб и исследования атмосферного воздуха, промышленных выбросов, природных (поверхностных) и сточных вод, почвы, питьевой воды. Только по итогам 2022 года специалисты лаборатории выполнили отбор более 600 проб.